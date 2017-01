'Korter kwartaal drukt omzet Ahold Delhaize'

Gepubliceerd op | Views: 419 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van Ahold Delhaize over het vierde kwartaal van 2016 is waarschijnlijk lager uitgevallen dan een jaar eerder. Dat voorspellen analisten door de bank genomen in een vooruitblik op de kwartaalcijfers die het Nederlands-Belgische supermarktconcern donderdag presenteert.

De verwachte omzetdaling van 2 procent komt deels doordat het vierde kwartaal een week korter was dan in 2015. Daarnaast kampt de onderneming met deflatie en sterke concurrentie.

De kwartaalomzet komt volgens de marktkenners uit rond de 15,4 miljard euro. De analisten voorzien gemiddeld een daling van het bedrijfsresultaat (ebitda) naar 1 miljard euro.

Het concern zag zijn omzet in het derde kwartaal iets stijgen. Dat was de eerste periode waarover de resultaten van het vorig jaar gevormde fusiebedrijf als één geheel werden gemeld. Ahold Delhaize voorspelde destijds dat zijn onderliggende operationele winstmarge voor het hele jaar op het peil van 3,5 procent van de voorgaande maanden kon worden gehouden.