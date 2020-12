Hoop op extra crisissteun stuwt Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. De hoop op een spoedig akkoord over extra coronasteun om de economie van de VS door de crisis te loodsen gaf het sentiment een impuls. De leidende Dow-Jonesindex brak weer door de de grens van 30.000 punten.

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 30.199,31 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent tot 3694,62 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij tot 12.595,06 punten.

In Washington wordt al maanden gesteggeld over extra steun. Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat, zei dat hij de wetgevers net zo lang in Washington zal houden, tot er een akkoord is. Hij heeft later op dinsdag overleg met Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden.

Apple

Apple won dik 5 procent. Het techconcern zou de productie van zijn iPhones willen opvoeren vanwege de sterke vraag. Sportartikelenmaker Nike, dat later deze week de boeken opent, won 2,3 procent. De vraag bij Nike is of het bedrijf de stijgende lijn van het vorige kwartaal heeft weten vast te houden.

Verder was er weer veel aandacht voor de farmaceutische sector. Een panel van medische experts bepaalde dat het coronavaccin van farmaceut Moderna veilig is en dat het kan worden goedgekeurd door toezichthouder FDA. Het aandeel Moderna verloor evenwel 5 procent. Moderna verwacht dat zijn coronavaccin op 12 januari wordt goedgekeurd door de Europese autoriteiten.

EMA

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA beslist op 21 december al over goedkeuring van het Amerikaans-Duitse coronavaccin van Pfizer (min 1,3 procent) en BioNTech (plus 2,7 procent).

Verder maakte farmaceut Eli Lilly bekend 1 miljard dollar te betalen voor branchegenoot Prevail Therapeutics, dat zich bezighoudt met de behandeling van de ziekte van Parkinson. Prevail beleefde een koerssprong van 82 procent. Eli Lilly won 6 procent, ook omdat het zijn winst- en omzetverwachtingen voor het gehele jaar verhoogde. Bristol-Myers Squibb won op zijn beurt 4,3 procent nadat het op het favorietenlijstje werd gezet van Goldman Sachs.

Vat olie

Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 47,58 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 50,57 dollar per vat. Ook de olieprijs profiteerde van de bemoedigende berichten over de noodsteun en de vaccinhoop.

De euro was 1,2163 dollar waard, tegen 1,2153 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.