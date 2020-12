'Volkswagen neemt voorbeeld aan Tesla met verbouwing fabriek '

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse automaker Volkswagen staat voor een verbouwing van zijn iconische fabriek in Wolfsburg. Daarmee wil de automaker de strijd aangaan met de Amerikaanse branchegenoot Tesla, die nabij Berlijn een gigafabriek aan het bouwen is. Topman Herbert Diess zou aan zijn topmanagers hebben medegedeeld dat Volkswagen zich moet kunnen meten met de beoogde productiesnelheid van Tesla.

De fabriek van Tesla zou in 10 uur tijd een auto in elkaar moeten kunnen zetten. Dat is minder dan de helft van de tijd die nu nodig is om een Golf of Tiguan, de belangrijkste modellen van Volkswagen, te produceren. Details over de Volkswagen-plannen, zoals de kosten die met de verbouwing zijn gemoeid, ontbreken. De productielocatie in Wolfsburg is de grootste ter wereld. Jaarlijks rollen meer dan 800.000 wagens de fabriek uit.

Diess zou ook hebben aangegeven dat de automaker zijn kosten drastisch moet verlagen om concurrerend te blijven. Dit omdat de coronacrisis heeft aangetoond dat verschillende branchegenoten wendbaarder zijn. Een woordvoerder van Volkswagen weigerde commentaar.

Strategie

Een dag eerder kreeg Diess het vertrouwen van het bestuur met zijn strategie om het bedrijf effectiever te maken. Ook een conflict over benoemingen in het management werden gesmoord, onder meer door een reeks afspraken te maken over kostenbesparingen. Verder werd besloten de merken Ducati en Lamborghini te behouden.

Diess zou ook pleiten voor de aanstelling van een IT-bestuurder bij het bedrijf. Daarover wordt volgend jaar een beslissing genomen. De topman zei dat Volkswagen tot nu toe redelijk door de crisis lijkt te komen, maar dat de kosten nog steeds te hoog zijn. In eerste instantie moeten de vaste kosten tegen 2023 met 5 procent omlaag.