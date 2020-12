Wall Street kleurt groen, Dow door de 30.000-puntengrens

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag halverwege de dag op winst, waarbij de leidende Dow-Jonesindex weer door de grens van 30.000 punten ging. Beleggers blijven gespitst op de ontwikkelingen in Washington waar nog altijd volop wordt onderhandeld over een nieuw coronasteunpakket. Ook de brexitperikelen houden de markten in hun greep.

De Dow-Jonesindex noteerde, mede geholpen door winsten van Apple en Nike, omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1 procent hoger op 30.173 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 3687 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij tot 12.538 punten.

De onderhandelingen in het Congres over een nieuw steunpakket blijven maar voortduren en beleggers hopen dat er binnenkort een deal gesloten kan worden. Naar verluidt zijn hooggeplaatste Republikeinen en Democraten wat positiever geworden over een slagingskans. Superbelegger Warren Buffett riep het Congres op snel met extra steun te komen voor kleine bedrijven.

Apple

Apple won dik 4 procent. Het techconcern zou de productie van zijn iPhones willen opvoeren vanwege de sterke vraag. Sportartikelenmaker Nike, dat later deze week de boeken opent, won bijna 2 procent. De vraag bij Nike is of het bedrijf de stijgende lijn van het vorige kwartaal heeft weten vast te houden.

Een panel van medische experts bepaalde dat het coronavaccin van farmaceut Moderna veilig is en dat het kan worden goedgekeurd door toezichthouder FDA. Doorgaans wordt dat advies overgenomen door de FDA en ligt de weg dus open voor snelle goedkeuring van het middel van Moderna. Het aandeel Moderna verloor evenwel 7 procent.

EMA

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA beslist op 21 december over goedkeuring van het Amerikaans-Duitse coronavaccin van Pfizer (min 1,8 procent) en BioNTech (plus 1,7 procent). Moderna verwacht dat zijn coronavaccin op 12 januari wordt goedgekeurd door de Europese autoriteiten.

Verder maakte farmaceut Eli Lilly bekend 1 miljard dollar te betalen voor branchegenoot Prevail Therapeutics, dat zich bezighoudt met de behandeling van de ziekte van Parkinson. Prevail beleefde een koerssprong van 82 procent. Eli Lilly won bijna 5 procent, ook omdat het zijn winst- en omzetverwachtingen voor het gehele jaar verhoogde.

De euro was 1,2168 dollar waard, tegen 1,2153 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 47,49 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 50,43 dollar per vat.