Shell zet met branchegenoten CO2-opslagproject in Noorwegen door

De realiteit is dat al deze mooie stappen teniet worden gedaan door toename van bevolking van de wereld.

In nog veel landen is de bevolking verzesvoudigd in 50 jaar. Wereldbevolking zal over korte tijd met 1 miljard toenemen. Hoeveel energie verbruikt een mens ? Een mens wil een auto, een koelkast, verwarming of air conditioner, vliegreizen en nog vele andere energieverslindende activiteiten.

Als men doordenkt dan ziet men pas dat de werkelijke boosdoener de toename van bevolking is. DeE neemt exponentieel toe en niet lineair !

Maar veel investeren in het in toom houden van de bevolking: ho, maar.

Klimaat akkoorden te over. Maar de echte oorzaak wordt vaak over het hoofd gezien omdat het naar gevoel de vrijheid van de mens aantast. Hulp aan landen zouden onder voorwaarde 2 kinderen genoeg moeten zijn.

Een mens leeft op een planeet, planeet aarde en deze is in feite een ruimteschip en de mens is hierop gewoon gevangen, andere planeten zijn gewoon te vijandig om te leven.

Dus is het zo dat :

zowel geboortebeperking als minder CO2 gaan hand in hand.