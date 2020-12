Boskalis smaakmaker op Damrak, AEX kleurt groen

AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis was dinsdag de smaakmaker op het Damrak. De onderneming wist de grootste klus ooit binnen te slepen, hetgeen ook aandeelhouders enthousiast maakte. De Europese beurzen sloten de sessie overwegend hoger. Op Beursplein 5 wist de maandag aangekondigde lockdown niet al te veel effect te sorteren.

Beleggers hielden vooral de brexitonderhandelingen in de gaten. Nog altijd is niet duidelijk of de partijen tot een akkoord komen. Politiek redacteur Nicholas Watt van BBC Newsnight meldde tegen het einde van de sessie via Twitter dat er een akkoord in de maak lijkt. Verder werden de ontwikkelingen rond een nieuw Amerikaans coronasteunpakket in de gaten gehouden.

De AEX-index sloot 0,7 procent hoger op 617,34 punten. De MidKap steeg 1,7 procent tot 900,67 punten, mede dankzij de koerssprong van Boskalis. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,1 procent. Londen verloor 0,3 procent.

Boskalis

Boskalis werd ruim een vijfde meer waard en was daarmee de uitblinker in Amsterdam. De baggeraar en maritiem dienstverlener sleepte een landontwikkelingsproject voor de nieuwe internationale luchthaven van Manilla binnen. De toekenning van het project, met een waarde van 1,5 miljard euro het grootste project voor Boskalis ooit, had wel vertraging opgelopen vanwege de malaise in de luchtvaart door corona.

ArcelorMittal was de duidelijke koploper in de AEX met een winst van 7,3 procent. De Franse bank Société Générale schroefde de aanbeveling voor de staalmaker op naar kopen. Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een min van 2,5 procent. Ook telecomconcern KPN (min 2,3 procent) had een mindere dag.

Ceconomy

Ceconomy beleefde een koerssprong van dik een kwart in Frankfurt. Het Duitse moederconcern van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn profiteerde afgelopen boekjaar volop van de online verkoop in coronatijd.

Hennes & Mauritz (H&M) verloor bijna 3 procent in Stockholm. De Zweedse modeketen kampte dit najaar met tegenvallende verkoopcijfers en zag de kwartaalomzet dalen. De Spaanse concurrent Inditex zakte 2,3 procent in Madrid. De eigenaar van onder meer kledingketen Zara boekte eveneens minder omzet in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,2153 dollar waard, tegenover 1,2143 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 47,57 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 50,62 dollar per vat.