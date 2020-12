Boskalis straalt op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond dinsdag op winst. De beslissing van het kabinet om Nederland vijf weken op slot te gooien, leek weinig effect te hebben op de brede markt. Elders in Europa was het sentiment ook overwegend positief. Beleggers hielden vooral de brexitonderhandelingen en de ontwikkelingen rond een nieuw Amerikaans coronasteunpakket in de gaten. Op het Damrak stal Boskalis de show nadat het een grote opdracht binnensleepte.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,7 procent hoger op 617,15 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 897,33 punten mede dankzij de koerssprong van Boskalis. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1 procent. Londen verloor 0,5 procent.

Boskalis was met afstand de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven en werd ruim een vijfde meer waard. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft een landontwikkelingsproject voor de nieuwe internationale luchthaven van Manilla binnengesleept. De toekenning van het project, met een waarde van 1,5 miljard euro het grootste project voor Boskalis ooit, had wel vertraging opgelopen vanwege de malaise in de luchtvaart door corona.

ArcelorMittal

ArcelorMittal was koploper in de AEX met een winst van 6,5 procent. De Franse bank Société Générale schroefden de aanbeveling voor de staalmaker op naar kopen. Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een min van 1,8 procent.

Ceconomy beleefde een koerssprong van dik een kwart in Frankfurt. Het Duitse moederconcern van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn profiteerde afgelopen boekjaar volop van de online verkoop in coronatijd.

Apple

Europese leveranciers van Apple beleefden een goede dag. Chipmaker Dialog Semiconductor won in Frankfurt 0,7 procent en branchegenoot STMicroelectronics won 2 procent in Parijs. Apple zou van plan zijn de productie van de iPhone in de eerste helft van volgend jaar flink te gaan verhogen om zo te voldoen aan de sterke vraag.

Hennes & Mauritz (H&M) verloor dik 3 procent in Stockholm. De Zweedse modeketen kampte dit najaar met tegenvallende verkoopcijfers en zag de kwartaalomzet dalen. De Spaanse concurrent Inditex zakte 2,4 procent in Madrid. De eigenaar van onder meer kledingketen Zara boekte eveneens minder omzet in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,2153 dollar waard, tegenover 1,2143 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 47,31 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 50,44 dollar per vat.