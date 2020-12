Hogere opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers blijven gespitst op de ontwikkelingen in Washington waar nog altijd volop wordt onderhandeld over een nieuw coronasteunpakket. Veel aandacht gaat om uiteenlopende redenen uit naar de farmaceutische sector.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent hoger op 30.032 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 3673 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij tot 12.541 punten.

De onderhandelingen in het Congres over een nieuw steunpakket blijven maar voortduren en beleggers hopen dat er binnenkort een deal gesloten kan worden. Naar verluidt zijn hooggeplaatste Republikeinen en Democraten wat positiever geworden over een slagingskans.

Moderna

Een panel van medische experts bepaalde dat het coronavaccin van farmaceut Moderna veilig is en dat het kan worden goedgekeurd door toezichthouder FDA. Doorgaans wordt dat advies overgenomen door de FDA en ligt de weg dus open voor snelle goedkeuring van het middel van Moderna. Het aandeel Moderna verloor 1 procent.

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA beslist op 21 december over goedkeuring van het Amerikaans-Duitse coronavaccin van Pfizer (min 1,3 procent) en BioNTech (plus 4 procent). Moderna verwacht dat zijn coronavaccin op 12 januari wordt goedgekeurd door de Europese autoriteiten.

Eli Lilly

Verder maakte farmaceut Eli Lilly bekend 1 miljard dollar te betalen voor branchegenoot Prevail Therapeutics, dat zich bezighoudt met de behandeling van de ziekte van Parkinson. Prevail beleefde een koerssprong van 84 procent. Eli Lilly won 0,7 procent, ook omdat het zijn winst- en omzetverwachtingen voor het gehele jaar verhoogde.

Apple won 2,8 procent. Het techconcern zou de productie van zijn iPhones willen opvoeren vanwege de sterke vraag.