Tannemaat benoemd tot commissaris van ABN AMRO

AMSTERDAM (AFN) - Mariken Tannemaat is benoemd tot commissaris van ABN AMRO. Aandeelhouders gingen dinsdag akkoord met haar benoeming. Ze is benoemd voor een periode van 4 jaar.

Tannemaat was eerder innovatiedirecteur bij vermogensbeheerder Robeco. Daar was ze onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de digitalisering van klantcontacten. Verder werkte ze voor NN Group en ING. President-commissaris Tom de Swaan van ABN AMRO prijst in een toelichting haar ervaring en kennis van de impact van bestaande en opkomende technologieën op consumenten, ondernemingen en bedrijfsmodellen.