'Hogere opening beurzen New York'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag met winst te gaan beginnen. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft uitgaan naar de politieke ontwikkelingen in Washington over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie en het nieuws rond coronavaccins. Verder begint de Federal Reserve aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De onderhandelingen in het Congres over een nieuw steunpakket blijven maar voortduren en beleggers hopen dat er binnenkort een deal gesloten kan worden. Naar verluidt zijn hooggeplaatste Republikeinen en Democraten wat positiever geworden over een slagingskans.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil op 21 december een besluit nemen over de toelating van het coronavaccin in de Europese Unie van Pfizer en BioNTech. Het bureau had tot nog toe 29 december aangehouden als uiterlijke datum voor het zwaarwegende advies.

FDA

De Amerikaanse toezichthouder voor medicijnen FDA ziet geen specifieke veiligheidsproblemen bij het coronavaccin van farmaceut Moderna. De positieve aanbeveling komt voordat een groep deskundigen gaat besluiten over toelating van het vaccin in de Verenigde Staten. Moderna verwacht dat zijn coronavaccin op 12 januari wordt goedgekeurd door de Europese autoriteiten.

Er is ook overnamenieuws in de farmaciesector. Eli Lilly neemt voor ongeveer 1 miljard dollar het bedrijf Prevail Therapeutics over, dat zich bezighoudt met de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het aandeel Prevail staat een enorme koerssprong te wachten. Daarnaast verhoogde Eli Lilly zijn winst- en omzetverwachtingen voor het gehele jaar.

Inzage

De Amerikaanse koepel van centrale banken komt woensdag met een rentebesluit. De verwachting is dat aan de rente en het opkoopprogramma niet getornd wordt, maar dat de Fed mogelijk wel meer inzage gaat geven over het toekomstige verloop van het opkoopprogramma. De Fed komt ook met nieuwe economische prognoses.

Apple lijkt winst te gaan openen. Volgens bronnen tegen de Japanse zakenkrant Nikkei Asia is Apple van plan de productie van de iPhone in de eerste helft van volgend jaar flink te verhogen om zo te voldoen aan de sterke vraag, met name voor de nieuwste iPhone 12-modellen.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,6 procent lager op 29.861,55 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3647,49 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 12.440,04 punten.