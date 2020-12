Retail Estates zoekt naar regeling 3 miljoen euro huur in NL

TERNAT (AFN) - Vastgoedbedrijf Retail Estates moet op zoek naar een oplossing voor miljoenen euro's aan huur voor panden van Nederlandse winkeliers die de deuren moeten sluiten. De investeerder wil met huurders op individuele basis een betalingsregeling treffen.

Retail Estates heeft in Nederland 250 winkelpanden, waarin voornamelijk woonwinkels gevestigd zijn. Voor de winkels die tot 19 januari gesloten moeten blijven, zou de officieel verschuldigde huur 3 miljoen euro bedragen voor die periode. Het beursgenoteerde vastgoedfonds zegt te werken aan een eerlijke verdeling van deze last tussen huurder en verhuurder. Retail Estates verwacht dat de omzet van de winkeliers na afloop van de lockdown snel zal herstellen, aangezien dit ook in België was gebeurd.

In België werden winkels eerder dit najaar gesloten, maar voor een kortere periode dan aanvankelijk verwacht. De verschuldigde huur bij de getroffen bedrijven komt uit op 3 miljoen euro, waar Retail Estates eerst nog verwachtte dat dit 5,8 miljoen euro zou zijn.