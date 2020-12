Omzet van H&M valt tegen door ronde nieuwe lockdowns

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse modeketen Hennes & Mauritz (H&M) kampt dit najaar met tegenvallende verkoopcijfers. Consumenten gaven in het vierde kwartaal minder geld uit aan kleding tijdens een nieuwe ronde van coronalockdowns.

Van september tot eind november daalde de omzet met 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat kwam met name door een lagere vraag naar kleding in oktober en november. In die maanden daalde de omzet met 22 procent ten opzichte van vorig jaar. In september werd er ongeveer evenveel verkocht als in dezelfde maand vorig jaar. In het hele gebroken boekjaar zag het Zweedse bedrijf de omzet met 18 procent dalen, en zette het 187 miljard Zweedse kronen (circa 18,3 miljard euro) in de boeken.

H&M moest het nieuwe boekjaar beginnen met het sluiten van winkels in onder meer Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, omdat daar het aantal coronabesmettingen hard toeneemt. In oktober maakte de modeketen bekend volgend jaar permanent 250 winkels te sluiten, een vermindering van 5 procent van het totaal aantal winkels.