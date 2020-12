KBC verhoogt advies Boskalis na project Filipijnen

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verhoogt zijn beleggingsadvies en koersdoel voor baggeraar Boskalis, na het nieuws dat het bedrijf een groot luchthavenproject heeft binnengesleept in de Filipijnen ter waarde van 1,5 miljard euro.

Het advies gaat van accumulate naar buy en het koersdoel gaat van 20 euro naar 23,50 euro. KBC spreekt van uitstekend nieuws en een megaproject voor Boskalis. De toekenning van het project had wel vertraging opgelopen vanwege de malaise in de luchtvaart door corona, maar dat is niet verrassend, aldus de bank. KBC zegt dat met deze opdracht de inzet van een deel van de vloot de komende jaren verzekerd is.

Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws rond Boskalis. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 09.25 uur een plus van meer dan 21 procent op 22,50 euro. Daarmee was het met afstand de grootste winnaar in de MidKap.