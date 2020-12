Online verkoop moederbedrijf MediaMarkt schiet omhoog

DÜSSELDORF (AFN) - Het Duitse winkelbedrijf Ceconomy, moederconcern van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft afgelopen boekjaar volop geprofiteerd van de online verkoop in coronatijd. De internetverkopen gingen met 44 procent omhoog tot 4,2 miljard euro. Dat bood compensatie voor de wekenlange sluiting van de fysieke winkels in het voorjaar vanwege de coronapandemie.

De online verkoop is nu goed voor meer dan 20 procent van de totale omzet. Dat was minder dan 14 procent een jaar eerder. Alleen al in de maand april schoot de verkoop via webshops met 200 procent omhoog, toen veel fysieke winkels waren gesloten. Volgens Ceconomy kwamen er ruim 6 miljoen nieuwe online klanten bij in het boekjaar dat eind september afliep.

De totale omzet bedroeg 20,8 miljard euro, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Dat komt dus door de sluiting van winkels. Er werd een brutowinst behaald van 236 miljoen euro, wat meer is dan het bedrijf zelf had gedacht. Ceconomy zegt dat de verkopen in de feestdagenperiode met ook Black Friday goed verlopen en dat dus een goede start is gemaakt met het nieuwe boekjaar, ondanks hernieuwde lockdowns in verschillende markten.

De 50 Nederlandse vestigingen van MediaMarkt bleven tijdens de eerste lockdown nog open, wat voor Ceconomy een lichtpuntje was. Maandag kondigde premier Mark Rutte echter aan dat in Nederland alle niet-essentiële winkels tot ver in januari dicht moeten om een piek in coronabesmettingen tegen te gaan.