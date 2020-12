'Damrak begint lager na nieuwe lockdown'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag waarschijnlijk licht lager. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine minnen te openen. Op het Damrak verwerken beleggers het besluit van de Nederlandse overheid om een nieuwe lockdown in te voeren van vijf weken. Verder gaat de aandacht uit naar de brexitonderhandelingen en de ontwikkelingen rond een nieuw coronasteunpakket in de Verenigde Staten.

In Nederland blijven onder meer de scholen, niet-essentiële winkels en sportscholen tot 19 januari dicht om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Het kabinet raadt ook wintersportvakanties in het voorjaar af.

Op macro-economisch vlak maakte de Chinese overheid bekend dat de industriële productie in november met 7 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee zette het sterke herstel van de Chinese industrie van de coronacrisis door. De Chinese detailhandelsverkopen namen afgelopen maand met 5 procent toe.

Steunpakket

In Washington wordt al maanden onderhandeld over een extra steunpakket om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Senatoren van Republikeinse en Democratische zijde werken aan een steunpakket ter waarde van 908 miljard dollar, maar het blijft de vraag of het voorstel wel op voldoende steun kan rekenen.

Aan het bedrijvenfront staan de toeleveranciers van Apple in de schijnwerpers. De Japanse zakenkrant Nikkei Asia meldde dat het Amerikaanse technologieconcern van plan is de productie van de iPhone in de eerste helft van volgend jaar flink te verhogen om te kunnen voldoen aan de sterke vraag, met name voor de nieuwste iPhone 12-modellen. Apple zou ook de productie van computers zoals de MacBook Pro en iMac Pro willen opvoeren.

Boskalis

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis kondigde aan een landontwikkelingsproject voor de luchthaven in Manilla te hebben binnengesleept. Het project heeft een waarde van 1,5 miljard euro.

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 612,88 punten en de MidKap verloor 0,4 procent tot 885,34 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent. Londen daalde 0,1 procent. Wall Street sloot overwegend lager. De Dow-Jonesindex zakte 0,6 procent tot 29.861,55 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,5 procent.

De euro was 1,2146 dollar waard, tegenover 1,2143 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 46,66 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 49,91 dollar per vat.