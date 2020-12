Chinese industrie groeit door

PEKING (AFN) - De industriële productie in China is in november met 7 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, meldde het nationale statistiekbureau van het land. Daarmee zet het sterke herstel door, nadat de omvangrijke Chinese industrie eerder dit jaar sterk inzakte door de coronapandemie. Naast een sterke binnenlandse vraag worden ook voor exportmarkten veel medische benodigdheden en elektrische apparaten geproduceerd.

Het cijfer komt overeen met de verwachting van economen. Over de periode sinds de jaarwisseling bezien ligt de industriële productie nu 2,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Winkeliers verkochten in november ook meer dan een jaar eerder. De detailhandelsverkopen stegen volgens het Chinese statistiekbureau op jaarbasis met 5 procent. De winkelverkopen liggen over heel het jaar nog wel 4,8 procent lager dan in de eerste elf maanden van 2019.