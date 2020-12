'Apple gaat productie iPhone stevig verhogen'

TOKIO (AFN) - Apple is van plan de productie van de iPhone in de eerste helft van volgend jaar flink te gaan verhogen om zo te voldoen aan de sterke vraag, met name voor de nieuwste iPhone 12-modellen. Dat zeggen bronnen tegen de Japanse zakenkrant Nikkei Asia.

Het Amerikaanse techbedrijf zou voor de eerste jaarhelft mikken op een productie van 95 miljoen tot 96 miljoen iPhones, waaronder 12-modellen en oudere versies. Voor het gehele jaar zou de productie kunnen uitkomen op 230 miljoen smartphones, wat een stijging van 20 procent tegenover 2019 en bijna een recordniveau zou betekenen. Apple is wel regelmatig bezig de productieplannen tegen het licht te houden, dus dat cijfer kan nog veranderen.

Apple zou ook de productie van computers zoals de MacBook Pro en iMac Pro willen opvoeren. De vraag naar die computers is dit jaar sterk toegenomen mede omdat vanwege corona veel thuis wordt gewerkt. Het bedrijf is bezig chips van Intel in zijn computers te vervangen door processoren die het zelf heeft ontworpen.