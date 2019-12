Macrocijfers vullen beursweek beleggers

Gepubliceerd op | Views: 364

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers kunnen in de laatste volledige handelsweek van het jaar verder kauwen op het voorlopige handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China en de uitslag van de Britse verkiezingen. Daarnaast staan er nog diverse macro-economische cijfers op de agenda, plus rentebesluiten in Japan en Groot-Brittannië.

China en de VS sloten vrijdag een zogenoemde 'fase 1-handelsdeal', die de opmaat moet worden voor een breder handelsakkoord. President Donald Trump gaf aan dat onmiddellijk wordt begonnen met onderhandelingen over een 'fase 2-deal'. Volgens hem zullen sommige bestaande importheffingen op Chinese producten worden verlaagd. Andere tarieven blijven nog wel overeind.

Ook aan het brexitfront lijkt er eindelijk meer duidelijkheid te zijn. De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson verwierf afgelopen week de grootste meerderheid in het Britse parlement sinds 1970. Daarmee is de kans groot dat de brexitdeal een feit wordt en het Verenigd Koninkrijk op 31 januari op een ordelijke manier uit de Europese Unie treedt.

Nieuwe raming

De Bank of England heeft donderdag bij zijn rentebesluit de mogelijkheid om op de Britse verkiezingsuitslag te reageren. Eerder die dag hakt de centrale bank in Japan eveneens weer knopen door over zijn monetaire beleid. De Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) kwamen onlangs al met hun laatste rentebesluiten van het jaar. Beide instituten lieten hun rentetarieven zoals verwacht ongemoeid.

Zo vlak voor de feestdagen komt er deze week nog een hele reeks aan nieuwe macro-economische gegevens vrij. Beleggers kunnen onder meer een nieuwe raming voor de Britse economische groei verwerken, alsmede updates van het consumentenvertrouwen in meerdere landen. Ook komen er cijfers over de industriële productie in de VS, de Amerikaanse huizenmarkt en het ondernemerssentiment in Duitsland. Verder geven aan de overzijde van de Atlantische Ocean pakketbezorger FedEx, levensmiddelenconcern General Mills en chipbedrijf Micron Technology nog een kijkje in de boeken.