'Dubieuze rol Icahn bij overnamestrijd HP'

MIAMI (AFN/BLOOMBERG) - Een aandeelhouder van kopieermachinefabrikant Xerox heeft de activistische belegger Carl Icahn voor de rechter gedaagd. Volgens het Miami Firefighters Relief and Pension Fund was sprake van handel met voorkennis toen Icahn eerder dit jaar voor 1,2 miljard dollar aan aandelen in computer- en printermaker HP kocht.

Icahn zou toen al geweten hebben dat Xerox overwoog de aandelen tegen een premie te verwerven. Een vertegenwoordiger voor Icahn was niet bereikbaar voor commentaar.

Icahn bezit meer dan een tiende van de aandelen van Xerox. Tegenwoordig is hij tevens een van de grootste aandeelhouders van HP. Eerder dit jaar bezat Icahn nog helemaal geen aandelen in HP.

HP heeft vorige maand een ongevraagd bod van Xerox ter waarde van zo'n 33 miljard dollar afgewezen. Xerox besloot daarop om de aandeelhouders van HP direct te gaan benaderen. Icahn, op zijn beurt, drong er bij HP op aan toch door te gaan met de overnamegesprekken. Een deal zou twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenvoegen.