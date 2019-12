'Renault wil baas Seat als topman'

Gepubliceerd op | Views: 104

PARIJS (AFN/RTR) - Renault wil naar verluidt Seat-baas Luca de Meo als nieuwe topman. Volgens de Spaanse krant La Vanguardia heeft de Franse autofabrikant de topfunctie al aan De Meo aangeboden. Het bericht is gebaseerd op ingewijden. Renault en Seat wilden geen commentaar geven.

De Meo zou eerst twee jaar de leiding krijgen over alleen Renault, om daarna ook de verantwoordelijkheid te nemen over de alliantie met de Japanse autobouwers Nissan en Mitsubishi.

Renault wees in oktober topman Thierry Bolloré de deur. Bolloré was jarenlang de rechterhand van de vroegere hoogste baas Carlos Ghosn, die eerder in opspraak raakte en om die reden werd ontslagen. Ghosn zat maanden vast in Japan op verdenking van fraude, belastingontduiking en andere wanpraktijken. Zijn ondergang bracht onder meer slecht bestuur bij Nissan aan het licht en wakkerde de spanningen tussen de automakers aan.

De laatste maanden is de leiding bij Renault op tijdelijke basis in handen van financieel directeur Clotilde Delbos. De in Italië geboren De Meo is al vier jaar voorzitter van het directiecomité bij Volkswagen-merk Seat. Daar stond de 52-jarige onder meer aan de basis van een heropleving van de verkopen.