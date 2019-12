China schort extra heffingen VS-producten op

We zitten in een periode dat beurzen werkelijk alles als zeer goed nieuws interpreteren. Het schrappen van voorgenomen heffingen die nog niet eens waren ingevoerd is al reden voor een koersstijging van 1%.



Ondertussen worden uiterst naïeve afspraken als $ 200 miljard extra Chinese aankopen in de VS over een periode van 2 jaar juichend ontvangen. Niemand vraagt zich af wat de consequenties zijn.



Gaat China dat dan extra bestellen, of gaan de boeren en fabrikanten in een ander land eronder lijden omdat de Chinezen niet meer bij hen bestellen?



En als in de VS de prijs voor de producten hoger ligt dan elders, moet China het dan nog in de VS bestellen?



En gaat China dan eigen bedrijven dwingen om in de VS te bestellen?



Wat gebeurt er met andere economieën waar China nu bestelt (bijvoorbeeld Braziliaanse soya boeren)?



Gaat China zo maar de relatie met andere economieën op het spel zetten om te voldoen aan het handelsverdrag met de VS?



====================================================.



Ik begrijp prima dat de VS wat wil doen aan de blokkades op de Chinese markt. Bescherming van intellectueel eigendom, toegang van financiele instellingen etc.



Maar die extra aankopen zijn de naïviteit ten top.



Ik ben benieuwd hoe de Chinese beurzen morgen reageren. En ik ben benieuwd of China de overeenkomst daadwerkelijk gaat tekenen en vervolgens ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.