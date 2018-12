Picnic niet blij met actie FNV

Gepubliceerd op | Views: 676

AMSTERDAM (AFN) - Picnic herkent zich niet in de klachten van vakbond FNV over de werkomstandigheden van de werknemers bij de online supermarkt. Volgens een bericht in Trouw blijkt uit onderzoek van de vakbond dat de werkdruk te hoog is, de beloningen te laag zijn en de werkomstandigheden niet veilig zijn. De FNV kwam tot deze conclusie nadat ruim honderd werknemers waren ondervraagd.

,,Erg jammer dat de vakbond stemming aan ’t maken is zonder eerst even naar ons toe te komen om de feiten te leren kennen”, aldus Michiel Muller, mede-oprichter van Picnic. ,,We hebben sinds de start ruim 2500 banen gecreëerd en dan gaat de FNV achter onze rug om mensen aanspreken en tegen ons opzetten. Wij voeren wekelijks, in overleg met onze medewerkers, verbeteringen door. Veiligheid heeft onze dagelijkse aandacht.''

Picnic zegt samen met het team te bouwen aan goede arbeidsvoorwaarden die passen bij deze tijd. ,,We hebben inmiddels een eigen, uitstekende arbeidsvoorwaardenregeling. Zo hebben de mensen recht op vaste pauzes, en hebben wij een arbobeleid. Deze zomer hebben we de salarissen nog met 2 procent verhoogd.''