'Virusuitbraak blijft beleggers bezighouden'

AMSTERDAM (AFN) - De financiële markten blijven in de nieuwe beursweek waarschijnlijk in de ban van de virusuitbraak. Gunstig nieuws over coronavaccins die in de maak zijn gaf de beurzen afgelopen dagen een oppepper. Maar intussen dreigen de vele lockdownmaatregelen om de verspreiding van corona een halt toe te roepen, het economisch herstel te ontwrichten.

In veel landen zijn er de laatste dagen weer heel veel coronabesmettingen bijgekomen. Zo is dit aantal nu ook in Mexico het miljoen gepasseerd. In Europa gaat bijvoorbeeld Oostenrijk vanaf komende dinsdag, voor de tweede keer dit jaar, weer in een lockdown.

De precieze economische gevolgen zijn nog lastig in te schatten. Mogelijk geven nieuwe macro-economische gegevens komende week iets betere inzichten over hoe alles er voorstaat. Het Amerikaanse centralebankhoofd Jerome Powell waarschuwde onlangs al dat de economie in zijn land waarschijnlijk een paar uitdagende maanden tegemoet gaat.

Trump

Als het aan president Donald Trump ligt gaan de Verenigde Staten niet in lockdown, maar door zijn verkiezingsnederlaag tegen Joe Biden is het onduidelijk wat die garantie van Trump precies waard is. Zelf erkent Trump zijn nederlaag overigens niet en dat kan komende tijd nog voor veel onrust zorgen.

Beleggers zullen ook de brexitonderhandelingen nauwgezet blijven volgen. Een Britse minister gaf donderdag nog aan dat zijn land een dezer dagen een brexitdeal met de Europese Unie hoopt te sluiten. De handelsgesprekken met Brussel duren al maanden.

De drukke cijferperiode op het Damrak is inmiddels bijna ten einde. De meeste grote bedrijven hebben hun kwartaalresultaten afgelopen weken al gepresenteerd. In de nieuwe beursweek geeft onder meer drankenbedrijf Lucas Bols nog een kijkje in de boeken. In het buitenland zijn easyJet, supermarktconcern Walmart en industrieconcern Thyssenkrupp in het oog springende bedrijven die nog cijfers naar buiten zullen brengen.