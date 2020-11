'Meer vertrouwen Nederlandse beleggers na overwinning Biden'

De beleggers weten dat " printing Jo" alle records gaat breken.....ofwel de geldpers op volle toeren.....De enige sektor die overuren gaat draaien.....de geldpers , de houtkap (meer papier nodig om US dollars te printen) en de producenten van drukpersen.



De overige bedrijven zullen wat minder gaan presteren.....volledige lockdown, belasting verhogingen voor bedrijfsleven, minimum loon met 50% omhoog.....

Gevolg is dat de laatst aanwezige productie industrie heel snel gaat verhuizen naar China.



Maar agh wat maakt dat uit 20 miljoen of 80 miljoen werklozen erbij....printing Jo druk wel wat dollartjes extra.



ik ben dus niet zo positief.......