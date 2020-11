Topman ASML hoopt op meer internationaal overleg onder Biden

Ik snap wel dat het voor ASML op korte termijn beter is dat de wereld economie zonder beperkingen kan groeien, maar China is duidelijk wat anders van plan dan eerlijk handelen, patenten respecteren, milieu beschermen, mensenrechten en democratie respecteren. Het is overduidelijk dat de Chinese volksrepubliek boven alles gaat, over de rug van hun eigen vrijheid en alles waar wij in het vrije westen voor staan.