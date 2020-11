Topman ASML hoopt op meer internationaal overleg onder Biden

AMSTERDAM (AFN) - Topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML hoopt dat er onder de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wat meer internationaal overlegd zal worden. Op grotere omslag in het Amerikaanse beleid richting China durft hij in eerste instantie niet te rekenen. Zowel de Democraten als de Republikeinen zien China volgens Wennink als de grote concurrent van de Verenigde Staten.

In het televisieprogramma Buitenhof legde de bestuursvoorzitter van het Veldhovense technologiebedrijf uit dat de interpretatie van het begrip 'nationale veiligheid' bij Amerikanen veel groter is dan mensen in Nederland in eerste instantie denken. Daar valt ook economische concurrentiekracht onder. Wennink ziet de spanningen tussen de VS en China vooral als een technologieoorlog. Hij wijst erop dat Amerikaanse bedrijven nu heel veel geld verdienen aan hun technologische voorsprong op bepaalde vlakken, maar China ontwikkelt zich snel.

AMSL, dat hypermoderne technologie levert om hele geavanceerde chips te kunnen maken, zit een beetje tussen twee fronten in. Het bedrijf doet zowel zaken in de VS als in China, en de onderneming is erbij gebaat zonder grote barrières de eigen apparaten te kunnen exporteren. De flink opgelopen handelsspanningen zijn ongunstig voor het bedrijf.

Zo legden de VS onlangs handelssancties op aan de grootste chipmaker van China, die ook klant is van ASML. Eerder kwam aan het licht dat de Amerikanen liever niet hebben dat ASML zijn zeer gespecialiseerde EUV-machines naar China exporteert. Voor de export van die apparaten wacht ASML nog altijd op een Nederlandse exportvergunning voor China.

Toch deelt ASML, en Europa in bredere zin, volgens Wennink ook bepaalde zorgen van de Amerikanen over China. Denk bijvoorbeeld aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in het Aziatische land. Wat betreft dit laatst punt zou het verschil ook merkbaar kunnen zijn tussen de oude en de nieuwe president, aldus Wennink. "Als we meer multilateraal overleg hebben kun je meer gezamenlijk optrekken op belangrijke dossiers."