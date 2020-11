'TSMC bestelt EUV-machines bij ASML'

TAIPEI (AFN) - De Taiwanese chipmaker TSMC heeft naar verluidt ten minste dertien EUV-machines besteld bij chipmachinefabrikant ASML. Dit meldt het Taiwanese vakmedium DigiTimes op basis van bronnen uit de branche. Zelf doet de onderneming doorgaans nooit uitspraken over specifieke bestellingen.

TSMC staat al langer bekend als een grote klant van ASML. Het Taiwanese bedrijf is op zijn beurt weer een belangrijke leverancier voor techreuzen als Apple en Huawei, vandaar de grote vraag naar geavanceerde chips bij de Taiwanezen. ASML levert met de hypermoderne EUV-machines de apparatuur die het mogelijk maakt veel kleinere en krachtigere halfgeleiders te maken dan eerder mogelijk was.

De apparaten in kwestie zijn ontzettend duur. Het meest geavanceerde EUV-systeem kost ongeveer 150 miljoen euro, en ASML-topman Peter Wennink liet zondag in televisieprogramma Buitenhof weten dat de eerste grote order al geboekt is voor een apparaat dat in 2024 of 2025 naar de grootste klant van het bedrijf gaat. Daaraan hangt volgens hem een prijskaartje rond de 270 miljoen euro.