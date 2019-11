Dow Jones gaat door de 28.000 punten

Gepubliceerd op | Views: 953

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met nieuwe records gesloten. De toonaangevende Dow-Jonesindex ging daarbij door de grens van 28.000 punten. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. Verder ging de aandacht vooral uit naar het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten.

De Dow eindigde 0,8 procent hoger op 28.004,89 punten. De brede S&P 500 won ook 0,8 procent, tot 3120,46 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq ging met 0,7 procent omhoog naar 8540,83 punten.

Het optimisme over een handelsdeal lijkt weer wat terug te keren. De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross sprak over de laatste fase in de onderhandelingen, maar waarschuwde wel dat de nieuwe invoertarieven op Chinese goederen, die op 15 december gepland staan, alsnog kunnen ingaan. Ook economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow stelde dat de twee grootmachten er bijna uit zijn.

Applied Materials

Warenhuisketen JC Penney wist zijn kwartaalverlies sterker terug te brengen dan kenners in doorsnee hadden verwacht. Dat werd op de beurs beloond met een koerssprong van ruim 6 procent.

Toeleverancier aan de chipsector Applied Materials kreeg de handen van beleggers eveneens op elkaar met positieve verwachtingen voor het lopende kwartaal. Dat zou een signaal kunnen zijn dat de zwakte in de chipmarkt ten einde komt. Het aandeel steeg een kleine 9 procent. Producent van chips en grafische kaarten Nvidia opende ook de boeken. Hier viel de verwachting juist tegen en het bedrijf verloor bijna 3 procent op de beurs.

Qiagen

Verder werd Qiagen zo'n 9 procent hoger gezet. De Nederlands-Duitse biotechnoloog gaat praten met potentiële kopers. Diverse partijen hebben interesse getoond in een overname van het bedrijf dat noteringen heeft aan de beurzen in Frankfurt en New York.

De euro was 1,1053 dollar waard, tegen 1,1044 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 57,82 dollar. Brentolie steeg 1,8 procent in prijs tot 63,38 dollar per vat.