Gepubliceerd op | Views: 391

VENLO (AFN) - De Nederlands-Duitse biotechnoloog Qiagen gaat praten met potentiële kopers. Diverse partijen hebben interesse getoond in een overname van het bedrijf dat noteringen heeft aan de beurzen in Frankfurt en New York. Voor Qiagen is dat reden om nu de opties tegen het licht te houden.

Een overname zou betere groeivooruitzichten kunnen bieden dan het bedrijf op eigen houtje kan realiseren. Qiagen benadrukt in een verklaring rekening te zullen houden met de belangen van bestaande aandeelhouders. Het is niet zeker of de gesprekken tot een deal zullen leiden. Qiagen noemt geen namen van potentiële kopers of financiële details.

Onlangs gingen er al berichten dat de Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific aast op de onderneming. Aan Qiagen zou een prijskaartje hangen van meer dan 7 miljard dollar.