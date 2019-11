Grootaandeelhouder Alfen verkoopt deel belang

Handelsvolume was niet bijzonder vandaag, een paar verkopers meer en de koers zakt al behoorlijk, mogelijk maandag weer net zoveel up als er dan wat meer kopers zijn.. koers lijkt nu best aantrekkelijk (want alfen is groeiparel en heeft eerder al hogere koers laten zien waarna de resultaten verder zijn verbeterd). Slechts mijn mening, geen advies, ben zelf ook wat bevooroordeeld want volg alfen al n tijdje en handel er ook in, maar...