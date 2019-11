'Shell verdient veel aan stookoliehandel'

Gepubliceerd op | Views: 496

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasreus Shell heeft dit jaar 1 miljard dollar aan winst behaald met zijn handel in stookolie. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Shell gaf bij de publicatie van zijn derdekwartaalresultaten al aan goede zaken te hebben gedaan op dit vlak, maar verstrekte toen geen concrete bedragen. Het bedrijf reageert nu niet op het bericht.

De markt voor stookolie staat voor grote veranderingen vanwege aanstaande strengere milieuregels. Door de zogenaamde IMO 2020 van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) mag vanaf volgend jaar alleen stookolie gebruikt worden met een laag zwavelgehalte. Daardoor valt stookolie met een te hoog zwavelgehalte buiten de boot. De prijs daarvan klapte recentelijk in.

De tak van Shell waar handel in onder meer stookolie plaatsvindt is een van de grootste oliehandelshuizen ter wereld. Er wordt gehandeld in een equivalent van zo'n 13 miljoen vaten per dag.