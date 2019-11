Handelshoop stuwt Europese beurzen

Hoezo? Dit werkt echt fantastisch. Meld dat de gesprekken goed gaan, er is een stap gezet oid, en de koersen gaan met een half of heel procent omhoog. Daarna meld je dat er een kink in de kabel zit en er gaat een kwartje van de koersen af. Dit alles onafhankelijk van de economische verwachtingen of de bedrijfswinsten of pmi's. Er zit ondertussen zoveel lucht in de koersen dat er maar een kleine trigger nodig is om de boel te laten knappen.