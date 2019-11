Trump en Larry Kudlow zijn aan het gamen. Met elkaar. Ik weet niet hoe het spelletje precies heet, maar het komt vast uit China en is (nog) heel goedkoop. Ik verwacht dat Trump dit weekend een importheffing voor Europese auto's gaat aankondigen omdat Merkel de sector gaat subsidiëren en Tesla in Dld een fabriek gaat bouwen.

Extremely bad. "Good progress" met de Chinezen tot ongeveer woensdag en dan weer very bad, want de Chinezen willen toch niet voor miljarden verzuipen in soja bonen en de bonen zijn ongeschikt om wegen mee te funderen.