Hellman & Friedman stapt in Action

BAAR-ZUG (AFN) - Durfkapitalist Hellmann & Friedman stapt in Action. De Amerikaanse investeerder nam een minderheidsbelang over van de private investeerder Partners Group uit Zwitserland. Over de grote van het belang deden de partijen geen uitspraken. De transactie hangt als bekend een prijskaartje aan Action van 10,2 miljard euro.

De Britse Action-eigenaar 3i maakte donderdag al bekend dat er verschuivingen waren met deelbelangen in Action. Daarbij werden toen geen namen genoemd. Het belang dat nu in handen is van Hellman & Friedman, is ondergebracht in een fonds met andere investeerders en wordt beheerd door 3i. In totaal zit een derde van alle aandelen Action in dat fonds.

3i bezit circa 80 procent van de aandelen Action. Een deel daarvan is dus ondergebracht in een privaat fonds dat wordt beheerd door 3i, maar dan met geld van externe kapitaalverschaffers.