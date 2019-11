JD.com groeit vooral in kleinere steden

Gepubliceerd op | Views: 286

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese webwinkel JD.com heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met fors meer omzet. Met name in kleinere steden in China presteert de branchegenoot van Alibaba naar behoren. Daarvoor deed het wel de nodige investeringen.

JD.com zag de omzet in de meetperiode op jaarbasis met 29 procent stijgen tot 134,8 miljard yuan, omgerekend zo'n 17,4 miljard euro. Marktvorsers rekenden in doorsnee op een omzet van ruim 128 miljard yuan. De nettowinst van JD.com zakte met 80 procent tot 612,3 miljoen yuan. Daarmee viel de winst ook lager uit dan alom verwacht.

Eerder maakte Alibaba bekend dat het fors meer omzet boekte, geholpen door de online kooplust van Chinese consumenten.