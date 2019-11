Kleine winsten op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 835 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen lieten vrijdag kleine winsten zien. Op de beursvloeren keerde het optimisme over een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China voorzichtig terug na uitspraken van economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow. Eerder werd gevreesd dat de onderhandelingen waren vastgelopen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 597,07 punten. De MidKap dikte 0,5 procent aan tot 897,17 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent. Londen zakte 0,2 procent.

Zorgtechnologiebedrijf Philips ging aan kop in de AEX met een winst van 1,8 procent. ArcelorMittal won 1,4 procent. Het staalbedrijf mag van het hooggerechtshof in India de overname van zijn failliete branchegenoot Essar Steel afronden. Informatieleverancier RELX sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

Chipbedrijven in trek

De chipbedrijven waren in trek na positieve cijfers van branchegenoten uit de Verenigde Staten. In Amsterdam stegen ASML, ASMI en Besi tot 1,7 procent.

In Stockholm kelderde SEB 12 procent. Een Zweeds tv-programma claimt informatie te hebben over betrokkenheid van de Zweedse bank bij de omvangrijke witwasaffaire in de Baltische staten. De Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk won 1,9 procent in Kopenhagen na publicatie van definitieve kwartaalcijfers.

BT-plannen Corbyn

BT verloor 0,6 procent in Londen. De Britse Labour-leider Jeremy Corbyn wil een deel van het telecombedrijf nationaliseren indien hij de verkiezingen wint. In Parijs won Orange 2,2 procent na berichten dat het Franse telecomconcern zijn activiteiten met betrekking tot mobiele telefoonmasten wil afsplitsen.

Subsea 7 en Saipem wonnen 3,6 en 1,6 procent. Beleggers reageerden enthousiast op berichten over een mogelijke fusie tussen de twee Europese oliedienstverleners. In Amsterdam won de Nederlandse branchegenoot Boskalis 2,5 procent.

De euro was 1,1023 dollar waard tegen 1,1016 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 56,53 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent tot 61,83 dollar per vat. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal de oliemarkt volgend jaar te maken hebben met een overaanbod.