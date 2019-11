AEX opent met winst

Gepubliceerd op | Views: 625

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen over een breed front omhoog. De hoop op een handelsakkoord keerde weer terug op de beursvloeren nadat economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow verklaarde dat Washington en Peking een deal naderen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 597,98 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 896,51 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

ArcelorMittal profiteerde van het handelsoptimisme en was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 3 procent. Het staalbedrijf mag daarnaast van het hooggerechtshof in India de overname van zijn failliete branchegenoot Essar Steel afronden.

Nedap zakte ruim 2 procent bij de kleinere bedrijven na een handelsupdate. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, verwacht dat de omzet in heel 2019 zal uitkomen op een vergelijkbaar niveau uitkomen als in 2018. Eerder werd nog gerekend op groei.