'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.401

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag naar verwachting hoger beginnen. De andere Europese beurzen lijken eveneens met winsten te openen. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China lijkt weer terug te keren op de beursvloeren na optimistische uitspraken van economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow.

Kudlow verklaarde dat Washington een stap dichter bij een handelsakkoord met Peking is gekomen en dat een deal spoedig kan worden bereikt. Berichten dat de onderhandelingen tussen de twee economische grootmachten zouden zijn vastgelopen zorgden eerder deze week voor twijfel bij beleggers. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel stelde daarentegen dat het terugdraaien van sommige Amerikaanse importtarieven cruciaal is voor het bereiken van een overeenkomst.

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar de Europese chipsector. De Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials, die wordt gezien als een barometer voor de halfgeleiderindustrie, is optimistisch over 2020. De Amerikaanse maker van chips en grafische kaarten Nvidia presteerde afgelopen kwartaal ook beter dan verwacht, maar stelde teleur met zijn verwachtingen.

Overname Essar Steel

Aan het overnamefront mag staalbedrijf ArcelorMittal de overname van zijn failliete branchegenoot Essar Steel afronden. Dat heeft hooggerechtshof in India bepaald. De overnamestrijd rond Essar sleept zich al lang voort. De overname van Essar geeft ArcelorMittal een goede kans om een sterkere positie op te bouwen in India, de snelst groeiende staalmarkt ter wereld.

Ook Altice Europe staat in het nieuws. Het kabel- en telecombedrijf is "vergevorderd" met de verkoop van een belang in het Portugese glasvezelnetwerk, aldus Altice-topadviseur Dennis Okhuijsen op een telecomevenement in Barcelona. Mogelijk kan een deal al voor de publicatie van cijfers over het vierde kwartaal worden bereikt.

Handelsupdate Nedap

Nedap kwam donderdag na de slotbel met een handelsupdate. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, verwacht dat de omzet in heel 2019 zal uitkomen op een vergelijkbaar niveau als in 2018. Eerder werd nog gerekend op groei.

De Europese beurzen sloten donderdag met verlies. De AEX-index daalde 0,4 procent tot 595,26 punten en de MidKap zakte 0,5 procent tot 892,84 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,8 procent in. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel vlak op 27.781,96 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en techbeurs Nasdaq zakte licht.

De euro noteerde op 1,1021 dollar tegen 1,1016 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 56,93 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 62,40 dollar per vat.