ArcelorMittal mag deal met Essar Steel afronden

AM zie ik op korte termijn terug boosten en zeker als er een handelsdeal komt

Ilva plant in Italië willen ze op juridische basis ervan af geraken desondanks dat Dhr.Conti hoog spel heeft gespeeld maar nu hij het pleit dreigde te verliezen nog vlug wou inbinden door toch toe te geven op de garanties tegen de claims op milieugebied.

Helaas maar zo marcheert de business niet!

De provisie die ze bij Ilva 'uitsparen' kunnen ze in Essar steken.

Die uiteraard de resultaten in 2020 positief zullen beïnvloeden zodat koers fundamenteel kan herstellen.