Europees Hof deelt klap uit aan dividendbelasting'

Dus soeverniteit van NL is weg ???

Europese hof bepaald gewoon de regels over onze pensioenen, vluchtelingen, handel, stikstof, uitkeringen.



Tijd voor NEXIT dus.



Heeft FVD en SP en PVV toch gelijk.

Soeverniteit verdwijnt heel langzaam, zonder dat wij het door krijgen.



Marakesh verdrag is al geaccepteerd door coalitie en Europa is de Mekka voor afrikaanse landen geworden.

We weten alleen niet wat er nu afspeelt, maar de stroom komt al binnen en overheid is muisstil.