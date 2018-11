Federal Reserve gaat zichzelf onderzoeken

Gepubliceerd op | Views: 764 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/RTR) - De Federal Reserve gaat in 2019 onderzoeken of het nodig is om zijn gereedschapskist of doelstellingen wat te herzien. Ook wil de Amerikaanse koepel van centrale banken via speciale bijeenkomsten met belanghebbenden uitvinden of het zijn monetaire beleid wel op de juiste manier communiceert met de financiële markten.

Het gaat om een ongebruikelijke aankondiging. Kenners vermoeden dat Fed-baas Jerome Powell via deze weg wil proberen de Fed transparanter te maken en zo vrij te houden van politieke inmenging. Powell krijgt de laatste tijd veel kritiek over zich heen van president Donald Trump. Die is het niet eens met zijn beleid om de rente geleidelijk op te voeren. Voorheen was het gebruikelijk dat een president zich niet bemoeide met besluiten van de Fed.

Volgens Powell is het nu ,,een goed moment om een balans op te maken''. Hij merkt op dat de Amerikaanse inflatie en werkgelegenheid momenteel dichtbij de door de Fed gewenste niveaus zitten. De Fed mikt bijvoorbeeld al jaren op een inflatie van ongeveer 2 procent. Op de te houden bijeenkomsten zal ook dat mandaat waarschijnlijk onder de loep worden genomen.