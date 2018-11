Nedap verwacht hogere omzet in heel 2018

Gepubliceerd op | Views: 288

GROENLO (AFN) - Nedap verwacht zijn omzet en winstgevendheid over heel 2018 op te voeren ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Dat maakt het bedrijf bekend in een tussentijds handelsbericht. Daarin werden verder geen concrete omzet- of winstcijfers over het afgelopen kwartaal gemeld.

De omzetgroei zal in de tweede helft van het jaar wat afzwakken ten opzichte van de eerste zes maanden, toen de opbrengsten met een tiende stegen. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, verwacht nu dat de jaaromzet 5 procent hoger ligt dan in 2017.

De bedrijfstakken voor automatisering van de veehouderij en detailhandel drukken de groei wel enigszins, aldus Nedap. Het onderdeel voor automatisering in de zorg zal over heel het jaar juist ,,robuust'' groeien. Bij de onderdelen voor verlichtingsindustrie en urenregistratie zal daarentegen sprake zijn van gedaalde inkomsten.

De operationele winstmarge (ebit) komt naar verwachting uit op 10 procent, tegenover 9 procent vorig jaar. Die toegenomen winstgevendheid is mede het gevolg van kostenbesparingen.