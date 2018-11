Elke dag hetzelfde, alles wordt aangegrepen door voornamelijk Angelsaksische fondsbeheerders om de beurs naar omlaag te bespelen.



Gisteren een dode duif in mijn tuin gevonden. Vooruit, ook dit bericht is genoeg om lager te drukken.

(De Londense FTSE was vrijwel vlak. - …. Heb je hem ? Begrijp je het ? )

LR