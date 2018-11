Export eurozone gaat omlaag

De Eurozone is kleiner dan de Europese Unie, omdat niet ieder land uit de Europese Unie de Euro als betaalmiddel heeft. Bv. Polen, Hongarije, etc. Dat is 19 van de 28 landen. Je ziet dat die landen gezamenlijk niet zoveel voorstellen en dat is een indicatie waarom zij de Euro nog niet hebben. Dat is gewoon te duur voor ze of ze willen niet in de Euro toetreden. Zie ook wiki Eurozone. nl.wikipedia.org/wiki/Eurozone