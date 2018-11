'Ellende VolkerWessels mogelijk niet voorbij'

Gepubliceerd op | Views: 1.189

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het is misschien niet voor het laatst dat VolkerWessels een voorziening heeft moeten nemen voor het probleemproject in IJmuiden. Dat concluderen analisten van Kepler Cheuvreux nadat het bouwbedrijf bij zijn kwartaalbericht een nieuwe provisie voor het werk aan de zeesluis meldde.

In het derde kwartaal werd een voorziening genomen van nog eens 5,5 miljoen euro op de opdracht. Dit keer door financiële problemen bij een belangrijke Koreaanse aannemer en door hogere kosten die de bouw van de sluis met zich meebrengt. Eerder schreef VolkerWessels al tientallen miljoenen af op het OpenIJ-dossier, net als partner BAM. De extra kosten voor VolkerWessels komen dit jaar al uit op 37,5 miljoen euro.

Kepler verwacht dat de infratak van VolkerWessels het moeilijk zal blijven houden en dat dit niet het einde is van het risico voor het OpenIJ-project. ,,Verdere aanpassingen kunnen nodig zijn als de bouwkosten verder stijgen dan verwacht."

Bericht

Een analist van ING sprak van een negatief bericht van VolkerWessels en denkt dat de Nederlandse overheid het persbericht van de bouwer goed moet lezen. ,,De grootste infraspeler in Nederland schat de risico's voor grote infraprojecten in als structureel te hoog en mengt zich minder in aanbestedingen. Geen makkelijke beslissing, maar wij snappen volledig waarom."

Kepler heeft een koopadvies met een koersdoel van 22 euro en ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 28,50 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.45 uur 6,6 procent lager op 15 euro.