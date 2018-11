VolkerWessels selectiever met grote projecten

Gepubliceerd op | Views: 878

AMERSFOORT (AFN) - VolkersWessels zal voorzichtiger zijn met het meedingen naar grote infraprojecten. Topman Jan de Ruiter benadrukte dat VolkerWessels blijft inschrijven op grote klussen maar dat het bedrijf veel selectiever zal zijn. Er is voldoende werk. Volgens De Ruiter komen er de komende twee tot drie jaar zeker twintig grote projecten op de markt.

Het bouwbedrijf is naar eigen zeggen te veel geld kwijt aan de inschrijving op opdrachten, waarbij het bedrijf uiteindelijk achter het net vist. Het percentage opdrachten waar VolkerWessels wel aan het langste eind trok lag recent op 10 tot 15 procent. Dat vindt het bedrijf te laag. Exacte kosten die zijn gemaakt met misgelopen 'tenders' gaf VolkerWessels niet.

De nieuwe strategie betekent voor VolkerWessels dat er binnen de eigen organisatie zal worden geschoven. Van ontslagen zal geen sprake zijn. Wel zijn er kosten gemoeid met het herinrichten van divisies en voor de afschrijving op tenderkosten. VolkerWessels zegt met Rijkswaterstaat, een grote opdrachtgever voor infraprojecten, in overleg te zijn over de tenderkwesties. Volgens De Ruiter is niemand gebaat bij opdrachten die uiteindelijk langer duren en duurder uitvallen dan geraamd.

Selectiever

VolkerWessels is zeker niet het eerste bouwbedrijf dat selectiever wordt met aanbestedingen. Topman Rob van Wingerden van bouwbedrijf BAM meldde eerder al daar voorzichtiger mee te zijn. De problemen met het veel duurder dan geraamde OpenIJ-sluizenproject in IJmuiden, waar BAM en VolkerWessels samen optrekken, heeft BAM daarna nog terughoudender gemaakt.

BAM-baas Van Wingerden vindt dat bij projecten die qua omvang en complexiteit in de orde van grootte zijn van IJmuiden, sneller moet worden beslist wie de opdracht krijgt. Ook zou in dit soort gevallen een gedeelde risicopot in het leven moeten worden geroepen vanwege onvoorziene kosten.

VolkerWessels nam in het afgelopen kwartaal een extra voorziening van 5,5 miljoen euro op het project OpenIJ. Volgens De Ruiter is daarmee overigens niet gezegd dat het qua extra onvoorziene kosten nu klaar is.