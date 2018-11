'Geen grote verrassingen bij SBM Offshore'

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - Het tussentijds handelsbericht van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore bevat geen grote verrassingen en de resultaten liggen in lijn met de verwachtingen. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de update van SBM.

Volgens KBC zijn de belangrijkste punten in het bericht de verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar, de toezegging voor de bouw van een tweede romp onder het Fast4Ward-programma en de afschrijvingen van in totaal 45 miljoen dollar in Brazilië en de Verenigde Staten.

KBC stelt positief te blijven over SBM, waarbij de bank wijst op het groeiende aantal FPSO's in de markt, de hernieuwde toegang van SBM tot Brazilië en de goede positie van het bedrijf in het olieveld bij Guyana, plus het Fast4Ward-productieconcept. Het advies is dan ook buy, met een koersdoel van 20 euro.

Het aandeel SBM noteerde donderdagochtend omstreeks 09.20 uur een plus van 1,6 procent op 14,32 euro.