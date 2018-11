'Sterk kwartaal NN met goede voortekenen'

Gepubliceerd op | Views: 358

AMSTERDAM (AFN) - NN Group heeft sterke kwartaalcijfers gepresenteerd. Ook de voortekenen van de verzekeraar zijn gunstig, zo concludeert een analist van KBC Securities, die rekening houdt met aangescherpte koersdoelen.

De onderliggende nettowinst pakte met 463 miljoen euro hoger uit dan de 413 miljoen euro waar in de markt gemiddeld op werd gerekend. De Nederlandse levensverzekeringen droegen sterk bij aan het resultaat, maar KBC houdt er rekening mee dat een normalisering van de prestaties van die tak voor de hand ligt.

Een analist van Goldman Sachs sprak van geruststellende resultaten. ,,Over de hele linie zien we dit als stevige resultaten." De vraag is volgens de marktkenner nu hoe de houdstermaatschappij kapitaal gaat toewijzen.

KBC heeft een koopadvies voor het aandeel met een koersdoel van 42 euro. Goldman heeft NN op neutral staan met eveneens een koersdoel van 42 euro. Het aandeel NN was omstreeks 09.15 uur met een winst van 3,2 procent te grootste stijger in de AEX, op 39,02 euro.