Bouygues krikt resultaten op

Gepubliceerd op | Views: 273

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse conglomeraat Bouygues heeft in de eerste negen maanden van dit jaar zijn resultaten verbeterd, geholpen door groei bij zijn telecomdivisie. Bouygues Telecom zag het aantal mobiele klanten sinds begin dit jaar met 1,4 miljoen toenemen. Bouygues is concurrent op de Franse telecommarkt van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice Europe.

De omzet van het bedrijf, dat ook een bouwdivisie en televisietak heeft, steeg in de eerste drie kwartalen met 6 procent tot 25,2 miljard euro. De nettowinst ging met 83 miljoen euro omhoog tot 772 miljoen euro. Bij de telecomtak groeiden de inkomsten met 6,5 procent tot meer dan 3,9 miljard euro. Bij de bouwdivisie werd een omzet geboekt van 19,7 miljard euro en bij de televisiezender TF1 was dit bijna 1,6 miljard euro.

Eerder dit jaar waren er berichten dat Bouygues interesse zou hebben in een overname van de Franse mobiele dochter SFR van Altice. Financieel directeur Philippe Marien van Bouygues verklaarde in een toelichting op de cijfers dat telecomovernames in Frankrijk nu niet op de agenda staan en dat Bouygues Telecom niet verkocht zal worden.