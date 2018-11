NN en SBM in trek op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 669

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Alle ogen zijn gericht op de ontwikkelingen rond de brexit-deal. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van NN Group en SBM Offshore goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 528,36 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 728,97 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. Londen klom 0,6 procent. Brussel en het Verenigd Koninkrijk hebben een principeakkoord bereikt over van het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Het Britse parlement, de lidstaten en het Europees Parlement moeten het brexitakkoord nog goedkeuren.

NN Group (plus 2,7 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen. De verzekeraar wist zijn resultaat in het derde kwartaal te verbeteren. Olie- en gasconcern Shell (min 0,8 procent) noteerde ex-dividend.

Adviesverhoging

In de MidKap profiteerde luchtvaartcombinatie Air France-KLM van een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux en klom 3 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore, die zijn winstprognose voor dit jaar iets opvoerde, steeg 1,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde VolkerWessels ruim 7 procent. De bouwer nam in het derde kwartaal een voorziening van nog eens 5,5 miljoen euro op het sluisproject in IJmuiden en zag de nettowinst in de eerste negen maanden dalen.

Resultaten

In Parijs dikte Bouygues 3,9 procent aan dankzij beter dan verwachte resultaten van het Franse conglomeraat. De Belgische bank KBC, die afgelopen kwartaal meer winst boekte, steeg 1,3 procent in Brussel. Henkel, het Duitse moederbedrijf van Schwarzkopf, Persil en Pritt, won 1,4 procent in Frankfurt na een handelsbericht.

De Britse fabrikant van luxe auto's Aston Martin Lagonda, die in oktober naar de beurs ging, zakte 1,4 procent in Londen na een handelsbericht. Chipbedrijf AMS, een toeleverancier van iPhone-maker Apple, verloor 6,6 procent na een omzetwaarschuwing.

De euro was 1,1344 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 56,36 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer en werd verhandeld voor 66,50 dollar per vat.